Europei Under 17: l’Italia perde in finale contro l’Olanda per 4-2

Gli azzurrini sono vice-campioni d’Europa per la seconda volta consecutiva: gli orange vincono per 4-2

A distanza di un anno esatto, Olanda e Italia si sono ritrovate di fronte nella finale dell’Europeo U17. Anche questa volta sono stati gli orange ad avere la meglio sugli azzurrini.

Gli olandesi si sono imposti per 4-2. Non è servita a nulla la doppietta di Lorenzo Colombo, la punta centrale del Milan. L’U17 è di nuovo vice-campione d’Europa, per il secondo anno consecutivo, dopo aver perso nell’edizione passata ai calci di rigore.