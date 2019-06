Il difensore del Parma, Federico Dimarco, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e del suo prossimo europeo con l’Under 21

Dal ritiro della Nazionale Under 21, Federico Dimarco, protagonista di una ottimale stagione col Parma, ha parlato del suo futuro e del prossimo europeo con gli azzurri.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Arrivare in finale o vincere sarebbe un orgoglio per tutti. Il gol all’Inter è stata un’emozione grandissima, quella vittoria ci ha dato il via per fare un grande girone di andata, ora preferisco pensare alla Nazionale, ormai il Parma è passato, mi rimarrà sempre nel cuore, ma ora devo pensare a questo Europeo».