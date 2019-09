Under pazzo di Roma: «Felice di aver rinnovato il contratto. Amo questa città»

Cengiz Under ha commentato dalla Turchia ai microfoni di TRT Spor il rinnovo del contratto avvenuto qualche settimana fa con la Roma

Prima della fine del calciomercato la Roma ha rinnovato il contratto a Cengiz Under, respingendo al mittente le numerose offerte ricevute. L’esterno offensivo ha commentato dalla Turchia il prolungamento del contratto con i giallorossi

«Amo davvero tanto Roma, sono felice di aver rinnovato il contratto. Allo stadio c’è la stessa atmosfera che si vive qui in Turchia. Non ho intenzione di iniziare una nuova avventura. Ma mi mancava tornare a casa e mangiare il nostro cibo. Cetin? Lo aiuterò, spero diventi titolare. Sono orgoglioso che in Serie A ci siano tanti giocatori turchi»