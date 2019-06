Uruguay, Bentancur e la sua crescita come mediano

Bentancur è uno dei leader tecnici dell’Uruguay. Tabarez lo sta impiegando diversamente rispetto all’ultimo anno di Juve

Massimiliano Allegri ha cercato di sfruttare Rodrigo Bentancur soprattutto come mezzala, chiedendogli inserimenti e presenza in zona gol. In questa Copa America, Tabarez lo sta utilizzando in modo diametralmente opposto, come centrocampista davanti alla difesa.

Nell’Uruguay, Bentancur è sfruttato soprattutto per le sue doti nel palleggio nelle aree nevralgiche e centrali del campo. Pure contro il Giappone i suoi numeri sono chiari: al primo posto per passaggi totali (69). Oltre a ciò, la gara difensiva è stata straordinaria: 6 contrasti vinti e 7 intercetti. C’è già curiosità di vedere come lo sfrutterà Sarri.