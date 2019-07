Uruguay-Perù, i lanci lunghi di Gimenez per risalire velocemente

L’Uruguay si è tanto affidato ai lanci lunghi nel tentativo di segnare al Perù, con Gimenez protagonista. Analisi tattica

In Uruguay-Perù, spesso la Celeste non è riuscita a risalire bene in modo pulito (e il doppio 9 spesso non favorisce il palleggio). Anche per questo, ci sono stati parecchi lanci lunghi per sorprendere gli avversari: José Maria Gimenez ne ha fatti ben 12.

Un esempio nella slide sopra: lancio del difensore dell’Atlético per Luis Suarez, con Cavani a rimorchio pronto ad approfittare di una eventuale seconda palla. Insomma, avere torri in avanti ti consente di attaccare in modo diretto quando non si riesce a palleggiare in modo pulito