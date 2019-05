Valencia-Arsenal highlights e gol: le azioni salienti della semifinale di ritorno della Europa League 2018/2019

Valencia-Arsenal highlights e gol: i momenti principali della semifinale di ritorno della Europa League 2018/2019. Al ‘Camp de Mestalla’ di Valencia, la squadra di Marcelino affronta i ‘Gunners’ guidati da Unai Emery nel secondo atto della semifinale europea. Nella gara d’andata, giocata una settimana fa a Londra, gli inglesi ebbero la meglio col risultato di 3-1. Il Valencia, per qualificarsi in finale, è chiamato a vincere per 2-0 o, subendo reti, con almeno tre gol di scarto. In caso di 3-1 finale la partita proseguirà ai tempi supplementari e, con eventuale persistenza del risultato, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio affronterà la vincente tra Chelsea e Eintracht nella finale in programma a Baku mercoledì 29 maggio.

17′ – PAREGGIO DELL’ARSENAL! PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG! Ingenuità di Gabriel Paulista, che si fa sorprendere dalla spizzata di Lacazette. Strada spianata per Aubameyang, che con un chirurgico esterno-collo fredda Neto colpendo l’angolino basso della sua porta. Bellissima esecuzione del gabonese: Valencia-Arsenal 1-1.

11′ – VANTAGGIO DEL VALENCIA! KEVIN GAMEIRO!

Contropiede Valencia, palla in profondità per Guedes che mette in mezzo una palla (deviata) per Gameiro: il francese depone in porta l’1 a 0. Valencia-Arsenal 1-0.