Celades ha modificato il Valencia nella ripresa. I Murcielagos si sono schierati con una difesa a 3, Kondogbia era difensore

Celades ha effettuato tante modifiche tattiche nella ripresa di Valencia-Atalanta. Con l’ingresso di Guedes, i Murcielagos sono infatti passati alla difesa a 3. Si vede nella slide sopra.

Kondogbia ha fatto il difensore sinistro, con Gaya che si alzava per dare ampiezza. Al contrario, Wass restava bloccato, mentre in mezzo si formava la mediana Parejo-Soler. Non è però bastato per centrare una rimonta che sarebbe stata incredibile.