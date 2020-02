Valencia, Celades: «4-1 risultato schiacciante e bugiardo»

Albert Celades ha commentato la sconfitta subita in Champions League contro l’Atalanta: «Loro hanno sfruttato quasi tutte le occasioni, noi quella più importante. Il 4-1 è un risultato schiacciante, ma è bugiardo perché non rispecchia quanto visto in campo».

«Siamo stati in difficoltà in diversi momenti, soprattutto sulle loro ripartenze, e vicino alla loro area di rigore non siamo stati in grado di concretizzare a sufficienza», ha concluso in conferenza stampa il tecnico del Valencia.