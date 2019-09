Parejo ha trascinato il Valencia a Stamford Bridge. Gli spagnoli hanno ottenuto un successo fondamentale

In uno dei momenti più difficili della storia recente del Valencia, il capitano Dani Parejo ha trascinato la squadra a una vittoria preziosissima in casa del Chelsea.

Dani Parejo's #UCL game by numbers vs. Chelsea: • Most touches (81)

• Most passes in opp.half (36)

• Most chances created (5)

• =Most blocks (2)

• =Most crosses (2)

• Most assists (1) An all-round display. pic.twitter.com/JO2fMOowFI — Squawka Football (@Squawka) September 18, 2019

Oltre all’assist per Rodrigo, lo spagnolo è stata la principale fonte di gioco di Celades. Come si vede nel grafico di Squawka, è recordman sia per i passaggi totali (81) che per quelli nella metà campo avversaria, per non parlare delle 5 occasioni create. Nell’incertezza generale, il Valencia cerca di ripartire dal suo leader. Celades avrà bisogno del sostegno dei veterani di Marcelino.