Valencia: Rodrigo è una delle poche certezze

Nonostante le molte difficoltà di inizio stagione, il Valencia continua a dipendere da Rodrigo. L’attaccante è determinante

L’inizio di stagione del Valencia è stato a dir poco turbolento. Rimasto coi Murcielagos nonostante fosse ormai quasi fatto il suo passaggio all’Atletico Madrid, Rodrigo è una delle principali certezze di Celades.

Oltre al gol decisivo a Londra contro il Chelsea, Rodrigo ha già firmato 3 assist col Valencia in Liga. E’ il quinto giocatore del campionato per assist attesi ogni 90′, ben 0.39. L’attaccante naturalizzato spagnolo dovrà fare la differenza anche quest’anno per portare la squadra al quarto posto.