Valverde dixit: «L’esperienza contro la Roma dell’anno scorso ci è stata utile»

Alla vigilia del match con il Liverpool, Valverde aveva promesso che la sua squadra avrebbe fatto tesoro della serata amara dell’Olimpico di un anno fa

Il Barcellona aveva un piede in finale di Champions League. I catalani, forti del 3-0 dell’andata, si sentivano già a Madrid per la finale della coppa europea più importante. Ma la storia invitava i catalani a non festeggiare prima del tempo. Le ultime stagioni della massima manifestazione continentale, infatti, hanno visto protagonisti i blaugrana nel bene, con l’incredibile 6-1 al Paris Saint-Germain dopo il 4-0 dell’andata, e nel male, come testimoniato dalla disfatta contro la Roma per 3-0 vanificando il 4-1 del Camp Nou.

Il Liverpool ha fatto meglio della Roma dell’anno scorso e ha schiantato i catalani con un netto 4-0, accedendo così alla finale della Champions League. E dire che il tecnico del Barcellona,Ernesto Valverde, aveva assicurato che la sua squadra avrebbe fatto tesoro degli errori passati. Nella conferenza stampa di vigilia, infatti, Valverde ha detto: «L’anno scorso a Roma non abbiamo giocato bene ed è stata un’esperienza molto utile. Il calcio ci offre una seconda possibilità ma sappiamo che il nostro avversario proverà ancora a batterci. Non puoi pensare di essere già in finale, dobbiamo dare tutto perché sappiamo che l’ambiente sarà rovente». Le cose non sono andate proprio così…