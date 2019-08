Van Dijk consiglia Maguire: «Sei sotto pressione, concentrati e dai il meglio»

Virgil Van Dijk, ex difensore più costo del mondo, consiglia il suo erede Maguire. Le parole del centrale del Liverpool

Il trasferimento di Maguire al Manchester United ha alzato ulteriormente l’asticella del difensore più costoso del mondo. 93 milioni di euro spesi dai Red Devils hanno fatto sì che l’ex Leicester scalzasse in cima al podio Virgil Van Dijk. Proprio il centrale del Liverpool prova a consigliare Maguire su come gestire la pressione.

«Gli auguro buona fortuna. Non dico nulla riguardo al prezzo di Maguire perchè le cifre possono cambiare in ogni momento, è la legge del mercato. Questo ti può mettere sotto pressione, ma in realtà la pressione si sente sempre quando giochi in un club come il Manchester United. Deve concentrarsi sul fare ciò che ama e giocare al meglio delle proprie possibilità»