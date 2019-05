Var, Nicchi annuncia un importante novità per il futuro 

Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha anticipato una novità per quando riguarda il Var per le prossime stagioni

Il presidente dell’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, è intervenuto alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale “Enzo Bearzot” al Salone d’Onore del Coni.

Nella giornata di ieri, Nicchi ha annunciato un importante novità per le prossime stagioni: «Se parleranno gli arbitri dopo le partite? Quando avremo la sala Var. La sala Var sarà qualcosa di unico al mondo ci sarà una grande visibilità per gli arbitri ma di tutto il calcio italiano. Corriamo per arrivare primi, non secondi».