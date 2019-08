Var, Nicchi duro su Massa: «Quello su Mertens non era rigore. Errore preoccupante»

Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi ha usato toni forti per il match del Franchi: «L’arbitro avrebbe dovuto rivedere le immagini»

Primo weekend di Serie A poco tranquillo per arbitri e VAR. Tanti gli errori macroscopici su cui è dovuto intervenire il presidente dell’AIA Marcello Nicchi. Le sue parole alla Domenica Sportiva.

«Quello su Mertens non è rigore. La Var è intervenuta, ma non hanno capito che c’era un errore, questo mi preoccupa. Il problema era che la Var non aveva immagini chiare e avrebbe dovuto suggerire all’arbitro di campo di andare a rivederle»