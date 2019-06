Var Ucraina Italia, annullato gol a Scamacca all’ultimo minuto! – VIDEO

Al secondo minuto di recupero, Gianluca Scamacca piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro sotto la traversa! Si trattava del gol dell’1-1 a partita quasi conclusa.

Tuttavia, sul più bello, l’arbitro brasiliano ha deciso di annullare tutto dopo l’on field review. Ci sarebbe stato un contatto irregolare in area di rigore. L’impressione è che però il gol fosse regolare.

Italy eliminated in the #U20WorldCup semi-finals after a wonder goal was ruled out by VAR for this 👇

Shocking. pic.twitter.com/42jJn9Lpo9

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) June 11, 2019