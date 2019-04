Raphael Varane, difensore del Real Madrid, è nel mirino della Juve. Zidane però prova a spegnere le voci

Rapha Varane avrebbe comunicato al Real Madrid le sue intenzioni sul futuro, un futuro che il difensore vedrebbe lontano dal Bernabeu. Queste le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni in Spagna. Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa, ha smentito le voci su un possibile addio del difensore francese, finito nel mirino di numerosi club, in particolare della Juventus.

Così Zidane in conferenza stampa: «A me non ha detto niente ma il mio desiderio è quello di tenerlo a Madrid, questo è sicuro. Al momento, è nel miglior club del mondo e lo sa. È ancora giovane, è qui da molto tempo e sta facendo le cose per bene. Non vedo un Real Madrid senza di lui. Io l’ho visto tranquillo e a me non ha detto nulla». Il difensore, sotto contratto fino al 2022, potrebbe quindi restare al Real.