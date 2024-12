Regini sulla Serie A: «Penso che quella squadra possa impensierire Inter e Napoli. Sulla lotta retrocessione...»

Le parole di Vasco Regini, ex difensore della Sampdoria, in esclusiva a Sampnews24 ha voluto parlare di scudetto e di quella che sarà la lotta scudetto

Infine uno sguardo alla Serie A. Chi vede favorito per i primi 4 posti (scudetto e champions) e invece, secondo lei, chi rischia di più la retrocessione nella serie cadetta?

«In serie A penso che l’Atalanta ormai abbia ampiamente dimostrato di poter tenere il passo di Inter e Napoli per il quarto posto è una corsa aperta a più squadre. In zona retrocessione ci sono troppe squadre coinvolte è troppo presto per azzardarne 3»