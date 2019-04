Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero liquida con una battuta le ultime sulla cessione blucerchiata: sullo sfondo della trattativa richieste economiche e non solo…

Non sembrano esserci novità riguardanti la cessione della Sampdoria. Intervenuto ieri nel corso di un evento, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha preferito glissare sull’argomento, riservando agli addetti e ai giornalisti semplicemente una battuta: «Sorprese nell’uovo di Pasqua? No, ho un’intolleranza al cioccolato». Sullo sfondo resta la trattativa con il fondo estero rappresentato da Gianluca Vialli: le parti sono al lavoro ormai da mesi sugli aspetti finanziari, ma non solo. Da una parte c’è infatti la volontà di Ferrero di monetizzare quanto più possibile dalla vendita del club, valutato circa 110 milioni di euro al momento, dall’altra però ci sono in ballo anche discorsi di tipo meramente affettivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ferrero chiederebbe ai compratori di garantire una linea di continuità con il solco tracciato negli ultimi anni per la Sampdoria che ha portato ad un netto miglioramento delle infrastrutture blucerchiate e del valore patrimoniale della società, che oggi infatti fa gola a molti. Nella sostanza, il numero uno sampdoriano non vorrebbe che l’acquisto del club diventi per l’eventuale acquirente una questione semplicemente finanziaria, un asset con cui fare soldi, ma qualcosa in più. Per i tifosi il nome di Vialli in tal senso resta una garanzia e non sono esclusi aggiornamenti nei prossimi giorni.