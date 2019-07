Venezia, Alessio Dionisi è il nuovo allenatore: è ufficiale 

Il Venezia ha comunicato tramite il proprio account twitter l’arrivo del nuovo allenatore Alessio Dionisi: è ufficiale

Tramite un post comunicato sull’account di Twitter, il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Dionisi come nuovo allenatore della prima squadra. Dionisi, lo scorso anno, ha guidato l’Imolese in Serie C.

Toccherà a lui dunque riportare il club veneto in Serie B. Anche se, complici i problemi del Palermo, Dionisi potrebbe ritrovarsi a lottare già in caletteria nel corso della prossima stagione.