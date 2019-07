Venezia, il Ceo Rogg rassegna le dimissioni: è ufficiale 

Nella giornata di oggi, il Ceo del Venezia, Andrea Rogg, ha rassegnato le proprie dimissioni: il comunicato ufficiale

Come riportato sul sito ufficiale del Venezia, il Ceo Andrea Rogg ha rassegnato le proprie dimissioni, accettate dal club di Tacopina. Ecco la nota della società: «Venezia FC comunica di aver accettato le dimissioni del CEO Andrea Rogg che ha deciso di iniziare una nuova stimolante sfida professionale».

Spazio poi al saluto di commiato di Andrea Rogg: «Un ringraziamento enorme al presidente Tacopina per avermi permesso di vivere due anni ricchi di emozioni in un Club unico per qualità professionali ed umane e per avermi adesso permesso di lanciarmi in una nuova sfida professionale. Grazie Joe. Forza Leoni!».