Venezia, Lezzerini: «Spezia? Sono tre punti che abbiamo voluto»

Il portiere del Venezia, Luca Lezzerini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta stasera contro lo Spezia

«Sono tre punti che abbiamo voluto. Oggi non è stata la nostra miglior partita ma abbiamo dato tutto per vincere. L’importante è far punti, non dove perchè dobbiamo muovere la classifica. Sono contento della mia prestazione ma di più per la vittoria, è da tanto tempo che le cose non andavano benissimo. Voglio dedicare il successo a tutta la squadra».