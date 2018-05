Verdi in, Rafinha out: sarebbe questa l’ultima idea di mercato balenata nelle teste di Piero Ausilio e Luciano Spalletti

L’arrivo, in prestito con diritto di riscatto, di Rafinha a gennaio ha, di fatto, cambiato il volto dell’Inter. Il calciatore di proprietà del Barcellona, dopo un iniziale periodo di adattamento, si è preso la trequarti e ne ha fatto il proprio regno. E’ anche grazie a lui, quindi, se l’Inter ha centrato la qualificazione in Champions League ed ora i tifosi sperano che venga riscattato. Ma 38 milioni di euro sono tanti per una società che deve pur sempre stare attenta al financial fair play. Ecco, quindi, farsi spazio l’idea che l’operazione non sia fattibile. Meglio virare su Simone Verdi.

Il duttile trequartista di proprietà del Bologna viene valutato 25 milioni dalla dirigenza rossoblu e sarebbe l’alternativa perfetta al più costoso Rafinha. Certo, il 4-2-3-1 disegnato da Luciano Spalletti muterebbe volto per molteplici motivi, viste le differenti caratteristiche dei due. Il brasiliano fa del gioco posizione il suo punto di forza, ha maggior visione di gioco e piede vellutato mentre Verdi è ambidestro, calcia ottimamente i piazzati ed è veloce ed esplosivo, oltre alla duttilità tattica che consentirebbe a Spalletti di utilizzarlo, indifferentemente, nei tre ruoli alle spalle di Mauro Icardi. Come ti cambio l’Inter.