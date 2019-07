Verdi Sampdoria, perché sarebbe perfetto per Di Francesco

Simone Verdi è un obiettivo della Sampdoria. Di Francesco ha la necessità di rinforzare le fasce del suo 433

Su Simone Verdi c’è un intenso forcing tanto del Torino quanto della Sampdoria. Entrambe le squadre, per motivi diversi, hanno bisogno del talento ex Milan: Mazzarri necessita di aumentare la rifinitura centrale e la qualità tra le linee, mentre Di Francesco deve acquistare profili funzionali per le catene laterali del 433.

Con il probabile arrivo di Trezeguet, Verdi sarebbe un innesto perfetto a destra. E’ molto bravo a partire da destra rientrando dentro il campo e liberando spazio per il terzino. Vedremo che scelta compierà il giocatore.