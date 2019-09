Verdi Torino: come il nuovo acquisto può cambiare i granata

Simone Verdi era esattamente il profilo che serviva al Torino. Mazzarri può finalmente aumentare la qualità offensiva

Anche se sarebbe stato meglio averlo contro il Wolverhampton, alla fine Verdi è arrivato al Torino. Il nuovo giocatore granata avrà il compito di aumentare la qualità ad una squadra con ben poco estro tra le linee, e che è solita attaccare soprattutto con cross dal fondo.

Oltre a questo, Verdi dovrà essere bravo a inserirsi nel sistema di marcature a uomo di Mazzarri, allenatore che chiede tanto ai propri attaccanti sotto questo punto di vista. Di certo, l’ex Napoli era il profilo che mancava per arricchire le soluzioni offensive del Toro. Chissà che la bruciante eliminazione contro i Wolves non possa essere lo stimolo per una grande stagione.