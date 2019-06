Verdi Torino: l’ex Bologna può portare ciò che manca ai granata

Il Torino sembra fare sul serio per Simone Verdi. Il talento italiano ha doti che servono alla squadra di Walter Mazzarri

Uno dei difetti del Torino di Mazzarri è stata l’assenza di rifinitura centrale. La produzione offensiva dipendeva quasi esclusivamente dalle fasce, anche a causa dell’assenza di giocatori di qualità tra le linee.

Non stupisce quindi che per il mercato del Torino si stia facendo il nome di Simone Verdi, reduce da un’annata non troppo positiva a Napoli. Oltre ai 10 gol, nell’ultimo suo anno al Bologna l’ex Milan aveva realizzato la bellezza di 10 assist, con 2.9 passaggi chiave ogni 90 e 2.5 dribbling. Nessuno tra i granata ha simili numeri. Verdi può essere l’uomo giusto per portare fantasia e imprevedibilità.