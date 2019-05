Il noto attore italiano, Carlo Verdone, ha duramente criticato la gestione della Roma da parte di Pallotta

In esclusiva a Retesport, il noto attore italiano, Carlo Verdone, è stato intervistato per commentare la vicenda relativa a De Rossi e la gestione Pallotta. Ecco le sue dure parole: «Il problema è che la società non è chiara, non ha gestito bene questa vicenda. Lui era rimasto l’unico e l’ultimo simbolo di giocatore romano e romanista».

«Anch’io l’ultima partita l’ho vista con un certo distacco, non avevo più il cuore che mi batteva. Perché? Perché anno dopo anno la squadra è stata demolita, anche in maniera un po’ subdola. Basti pensare a Benatia, Lamela, per non parlare di Salah e Alisson. Abbiamo dato via tutti».