Veretout, il giocatore chiederà alla Fiorentina di non andare in ritiro

Ancora da scoprire il futuro di Jordan Veretout. Il giocatore chiederà alla Fiorentina di non partecipare al ritiro per motivi personali

Continua l’intrigo di mercato attorno a Jordan Veretout. Sono giorni delicati per il centrocampista che su di sé ha gli occhi addosso di diverse squadre. I club sono i soliti noti, ovvero Milan, Roma e Napoli. I rossoneri, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, offrono 13 milioni più Biglia.

Il giocatore riflette attentamente, e per tale ragione ha deciso di non andare in ritiro con la Fiorentina. È la richiesta che il francese avanzerà direttamente alla società del neo presidente Commisso, che poi sarà chiamato a dargli una risposta.