Veretout, incontro concluso: ecco la decisione della Fiorentina

Veretout, incontro concluso con la Roma: ecco la decisione della Fiorentina, dopo la proposta giallorossa

Giornata intensa oggi sul fronte Veretout. La dirigenza della Fiorentina, dopo aver incontrato il Milan nella giornata di ieri, ha appena concluso un summit con la Roma. Le parti però ancora non hanno trovato un accordo.

I giallorossi sembrano essere in vantaggio per riuscire ad acquistare il centrocampista francese, ma solo ad una condizione: la Fiorentina vorrebbe solo cash, circa 25 milioni di euro, come riportato da Gianluca Di Marzio.