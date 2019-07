Tutti vogliono Veretout: tante pretendenti ed una favorita

Tutti vogliono Veretout: tante pretendenti in Serie A ed una grande favorita per averlo, ecco gli scenari di mercato

L’uomo copertina di queste prime settimane di calciomercato, in qualche modo, è Jordan Veretout. Profilo poco reclamizzato, eppure centrale nei pensieri di tante big della nostra Serie A. A partire da quel Napoli che, ancora in primavera, sembrava aver già fatto suo il mediano in uscita dalla Fiorentina.

Ad interessarsi al transalpino si sono però sommati tanti altri club. Come il Milan, che giusto ieri ha provato a tracciare i confini della trattativa compiendo un balzo in avanti importante. Ma non a sufficienza per scalzare la vera favorita, che in questo momento resta la Roma: oggi le parti si vedranno per provare a compiere un altro passo verso la chiusura dell’operazione, con club e giocatore che hanno già un accordo per una cifra vicina ai 3 milioni di euro a stagione.