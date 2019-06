Veron: «Conte, trasmette passione, è l’uomo giusto per l’Inter»

L’ex attaccante dell’Inter Veron promuove il nuovo allenatore Conte nonostante il suo passato bianconero. Ecco le dichiarazioni

Juan Sebastián Verón promuove l’approdo di Antonio Conte all’Inter. Intervistato da Sky Sport, l’ex attaccante nerazzurro ha spiegato perché è l’uomo giusto per la panchina nerazzurra.

Ecco le sue dichiarazioni sul nuovo tecnico:«Conte è un allenatore che, oltre a sapere di calcio, trasmette molta intensità e passione. Per me è l’uomo giusto per quello che vuole l’Inter in questo momento».