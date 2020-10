Verona, Barak: «Spero di tornare molto presto»

View this post on Instagram

🇨🇿 Pro všechny co mi píšou, moc díky za zprávy, ale můžete byt úplně v klidu. Nic mi není a cítím se skvěle, mrzí mě, že díky této komplikaci nemůžu s kluky odcestovat do Izraele a Skotska a budu fandit na dálku. Návrat bude brzy a v plné síle. A vždycky s úsměvem 😁 🇮🇹 Un messaggio per tutti, state sereni. Sto benissimo e non sento niente. Mi dispiace tanto, che non posso essere con la nazionale per le prossime due partite contro Israele e Scozia. Ritornerò presto in campo con una grande forza! Un abbraccio a tutti. E sempre con il sorriso 😁.Forza Hellas! 🇬🇧 I would like to thank you for all kind messages I have received. I am feeling well and asymptomatic. Obviously, I can’t travel with the national team to Israel and Scotland, however I wish my teammates good luck for both matches. And I will come back soon and much stronger! And everytime with smile 😁. #fuckcovid19