Verona-Bologna, sorpresa in panchina. Ci sarà Mihajlovic!

Verona Bologna, a sorpresa Mihajlovic sarà in panchina a guidare i suoi come promesso. Il tecnico ha lasciato l’ospedale per esserci

Sinisa Mihajlovic guiderà dalla panchina il Bologna nella sfida di questa sera contro il Verona. Il tecnico, fa sapere La Gazzetta dello Sport, ha lasciato l’ospedale in cui è ricoverato per sottoporsi alle cure per la leucemia ed ha raggiunto la località veneta.

Anche il Bologna ha confermato la presenza del mister sulla panchina dei felsinei per la gara contro l’Hellas.