Verona-Cittadella, confronto tra i portieri: Silvestri e Paleari

Verona-Cittadella, la finale del Playoff Serie B 2019: ecco il confronto tra i due portieri, Silvestri e Paleari

Verona-Cittadella, la finale del Playoff Serie B 2019 sarà la sfida a distanza tra i due portieri. Gli scaligeri con Marco Silvestri: San Silvestri a Verona, il portiere gialloblu para-rigori (quest’anno ne ha negati ben 4). Un colosso di 1,91m che fu nell’orbita della Nazionale U21. Durante i playoff nega tutto al Pescara e porta Verona in finale. Nel suo passato, in realtà, anche tanto Chievo, l’altra Verona: più una formalità perché Silvestri ha fatto il giro d’Italia dei prestiti. Con gli scaligeri, finalmente è pronto alla consacrazione.

Dall’altra parte del campo Alberto Paleari, il ragazzo d’oro di Giussano, che in questa stagione è riuscito a tenere inviolata la porta per ben 900 minuti. Il numero 1 del Cittadella è cresciuto nelle giovanili rossonere, temprato dai missili di Zlatan Ibrahimovic a Milanello: «Mi fermavo con Zlatan a fine allenamento e provavo a parare i suoi missili. Come andava? O segnava o mi colpiva in faccia…». La sfida a distanza tra Silvestri e Paleari sta per iniziare.