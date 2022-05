Verona di nuovo al lavoro: inizia la preparazione per il Milan

Il Verona, nell’allenamento odierno, ha cominciato a preparare la gara di domenica sera contro il Milan: il report completo

Prima seduta settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma domenica 8 maggio (ore 20.45), contro il Milan, allo stadio ‘Bentegodi’, e valido per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22.

Di seguito le attività svolte stamane: attivazione in palestra, riscaldamento (mobilità e allunghi), esercitazione sui passaggi, possesso-palla e partitella (‘blocco’ di corsa finale per chi non ha giocato contro il Cagliari).

Domani, mercoledì 4 maggio, nuova seduta di allenamento, al mattino, a porte chiuse.