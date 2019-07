Verona, eterno Pazzini. Pronto a iniziare la 18° stagione in Serie A

Verona, Giampaolo Pazzini sembra eterno. L’attaccante è pronto a iniziare la sua 18° stagione nel massimo campionato

Il Verona si prepara a iniziare la stagione che certifica il ritorno in Serie A dopo un anno di cadetteria. Ivan Juric è il volto nuovo in casa gialloblù, che torna su una panchina dopo l’esperienza non felice al Genoa. Di esperienza, la sua squadra, ne ha. Sopratutto perché il tecnico può contare su Giampaolo Pazzini.

L’attaccante classe 1984, compirà tra meno di un mese 35 anni. Il giocatore può contare sulla bellezza di 368 partite in Serie A, presenze condite da 111 marcature realizzate. Adesso si sta preparando per iniziare la sua diciottesima stagione nel massimo campionato e proverà a dare una grossa mano per contribuire alla salvezza del Verona.