Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la partita di questa sera contro il Genoa. Out Miguel Veloso

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la partita di questa sera al Bentegodi contro il Genoa. Out Miguel Veloso, prima chiamata per Nikola Kalinic.

Portieri: Silvestri, Terracciano, Berardi, Pandur.

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Ceccherini, Rueg, Amione, Empereur, Udogie, Ilie

Centrocampisti: Lazovic, Ilic, Zaccagni, Vieira, Tameze

Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Favila, Kalinic, Colley.