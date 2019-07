Verona Gunter, tutto fatto per il difensore tedesco: visite mediche in corso. Ecco la situazione

Il Verona si appresta ad annunciare il nuovo colpo in difesa. Dal Genoa, è in arrivo il difensore tedesco Koray Gunter. Il classe 1994 sta svolgendo in queste ore le visite mediche con gli scaligeri.

L’affare si conclude sulla base del prestito. L’ufficialità del club gialloblù è attesa a breve.