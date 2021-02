Verona, i convocati per la Juventus: out Kalinic, un rientro importante

Il Verona ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di stasera contro la Juventus. Ecco l’elenco stilato da Juric

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Juventus di stasera alle 20:45. Ecco l’elenco del tecnico del Verona, costretto a rinunciare ancora a Nikola Kalinic, out per infortunio. Rientra invece Federico Dimarco.

1 Silvestri

3 Dimarco

4 Veloso

5 Faraoni

6 Lovato

7 Barák

8 Lazović

9 Salcedo

11 Favilli

13 Udogie

14 Ilić

15 Çetin

17 Ceccherini

20 Zaccagni

21 Günter

22 Berardi

23 Magnani

25 Pandur

26 Vieira

27 Dawidowicz

33 Sturaro

40 Bessa

61 Tameze

92 Lasagna