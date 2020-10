Juventus-Verona, quattro 2000 in campo: è successo solo due volte

Quattro giocatori del 2000 potrebbero essere in campo in Juventus-Verona. Solo due precedenti in questa stagione fra tutti i campionati

Juventus-Verona in programma domani sera al Bentegodi potrebbe vedere in campo quattro giocatori nati nel 2000: Dejan Kulusevski, Matteo Lovato, Ivan Ilic e Ebrima Colley.

Come segnalato da Gazzetta dello Sport, nelle 200 gare disputate sino ad ora fra campionato inglese, spagnolo, tedesco e italiano, solo quattro partite in stagione hanno visto quattro 2000 in campo dall’inizio.