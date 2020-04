Verona, Pazzini: «La sospensione pesa, ma bisogna pensare alla salute»

Giampaolo Pazzini, attaccante dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Giampaolo Pazzini, attaccante dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole per analizzare il momento che sta attraversando il paese:

«Come uomo vivo le preoccupazioni per il futuro, fiducioso di tornare gradualmente alla normalità nel bene collettivo. Come padre e marito cerco di usare questo tempo per condividerlo con la famiglia».

VERONA – «È un gruppo molto responsabile, ci teniamo compagnia su whatsapp e con le videochiamate. Una parola di conforto, una battuta… Si fa gruppo anche così. La sospensione pesa tantissimo, eravamo in fiducia, ma la sospensione sarà un interrogativo per tutte. Ma ora è il tempo della salute».