Verona, quanti prestiti dalla Serie A: il confronto con il Cittadella

Il Verona all’opposto del Cittadella: una rosa con molti prestiti agli ordini di mister Aglietti. Al Bentegodi si cerca l’impresa

Il Verona riceverà il Cittadella in un Bentegodi che farà pienone. La remuntada è complicata ma in questa stagione la smentita è sempre stata dietro l’angolo. E se gli avversari contano una rosa giovane, di proprietà e tutta italiana: non si può dire lo stesso per la squadra a disposizione di Aglietti.

Degli 11 scesi in campo al Tombolato di Cittadella, solamente 5 giocatori erano di proprietà dell’Hellas Verona: Silvestri, Empereur, Vitale, Henderson e Laribi. Gli altri 6 sono prestiti di squadre di Serie A, tra Matos (Udinese), Gustafson (Torino) e Colombatto (Cagliari) ma non solo. La lista è lunga: su 25, sono 12 i giocatori arrivati in prestito.