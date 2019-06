Il Verona torna in Serie A: il capolavoro di un condottiero a sorpresa

Il Verona torna in Serie A, ma soltanto dopo una stagione molto travagliata: è il capolavoro di un condottiero a sorpresa

Si è conclusa nella maniera migliore una favola dal finale per nulla scontato. Quella del Verona, scivolato in B e subito tornato in Serie A. Ma soltanto al termine di una lunga rincorsa, soltanto dopo un cammino ricco di alti e bassi.

Un campionato iniziato molto bene con Grosso in panchina, ma poi precipitato fino all’esonero del tecnico. A prendere per mano i gialloblù è così stato Aglietti, proprio alla vigilia di un complesso ma vincente percorso attraverso i playoff. Quello di una squadra, a differenza di prima, con una forte personalità e mai doma. Specchio del credo del suo tecnico. Quello di un’ormai insperata promozione.