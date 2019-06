Verona, Setti sicuro: «Questa la promozione più bella»

Parla presidente Setti: «L’esonero di Grosso? Era finito un percorso. Aglietti persona straordinaria che ha fatto fare scatto d’orgoglio»

Maurizio Setti, alla trasmissione Diretta Verona, ha commentato a lungo la risalita in serie A del suo Verona dopo un solo anno di purgatorio. Le parole del numero uno dei gialloblù.

PROMOZIONI – «Le mie tre promozioni? La prima la più emozionante, arrivata al termine di una lunga corsa fra tre squadre, Sassuolo, Verona e Livorno. La seconda è il racconto di un campionato a due facce, perfetto per 14 giornate e poi meno brillante ma comunque concluso al meglio. L’ultima, quella di domenica, è invece la più bella per il modo in cui è arrivata, di rincorsa e con sofferenza».

GROSSO E AGLIETTI – «ll cambio in panchina è arrivato quando ho sentito che eravamo arrivati alla fine di un percorso, avevamo costruito la squadra con tanti giovani di qualità per fare un certo tipo di stagione che poi non è stata, anche per qualche scoria di troppo che si era creata nella testa della squadra. In Aglietti ho trovato una persona straordinaria proprio nella sua semplicità, una caratteristica che in quel momento della stagione ha ‘sbloccato’ i ragazzi»