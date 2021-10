Verona, Simeone: «Cerco di ripagare la fiducia. Pensiamo alla prossima»

Giovanni Simeone ha parlato nel post partita dopo il successo del Verona sulla Juve: ecco le dichiarazioni dell’attaccante argentino

Ai microfoni di DAZN, Giovanni Simeone ha parlato dopo Verona-Juve.

DOPPIETTA – «Sono in equilibrio, in un momento in cui mi sento bene. Sono contento perchè ho trovato la forma migliore, tutto mi sta andando bene, gioco con compagni che danno tutto e lo apprezzo molto. Questo mi dà molta fiducia. Grazie al Verona, cerco di ripagare con tutto quello che ho».

PAPA’ – «Mio padre ha fatto la sua storia, io faccio la mia. Ora sto bene, spero di andare avanti così ogni giorno di più».

OBIETTIVI – «Rimane lo stesso: la salvezza. Lo ripetiamo dal primo giorno, poi guardiamo partita dopo partita».