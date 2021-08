Verona, Simeone saluta il Cagliari: «Auguro il meglio ai tifosi»

Il nuovo attaccante del Verona, Giovanni Simeone, ha voluto salutare via social i tifosi del Cagliari: ecco le parole

Passato da qualche giorno all’Hellas Verona con l’ex tecnico Di Francesco, Giovanni Simeone ha voluto cosi salutare i tifosi del Cagliari tramite un messaggio social.

«Grazie per i tanti messaggi e auguri. Non ho potuto rispondere a tutti ma vi ho letto e vi ringrazio molto. Grazie ai tifosi del Cagliari per il grande affetto, buona fortuna per questa stagione».