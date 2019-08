Verona, Veloso non fa drammi nonostante l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese: «Gran primo tempo e tante occasioni create»

La sconfitta in Coppa Italia per mano della Cremonese non ha tolto a Miguel Veloso la fiducia nella stagione del Verona. «Penso che abbiamo fatto un gran primo tempo, su cui possiamo ancora migliorare e in cui abbiamo avuto tantissime palle gol non sfruttate, mentre nella ripresa non siamo stati in grado di gestire il gioco e siamo calati fisicamente».

Uno scenario che non allarma alla vigilia del campionato. «Il nostro grande obiettivo è la salvezza e vogliamo imparare dai nostri errori, guarderemo con il mister questa partita e ciò che non abbiamo fatto bene. Da domenica inizia la nostra grande avventura per la salvezza».