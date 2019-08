Verona, Verre: «Ecco in che ruolo preferisco giocare. La trattativa…»

Il nuovo centrocampista dell’Hellas Verona, Valerio Verre, si è presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi: le sue parole

Nella giornata di oggi, il neo centrocampista dell’Hellas Verona, Valerio Verre, si è presentato in conferenza stampa parlando della prossima stagione e dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco le sue parole: «La trattativa? E’ stata abbastanza lunga, sapevo dell’interessamento del Verona e fin da subito avevo dato il mio parere positivo alla dirigenza della Sampdoria. C’è voluto un po’ di tempo per sistemare tutti i dettagli, ma ora sono felice di essere arrivato. Per me è un’occasione importantissima, una piazza storica, questa deve essere una grande annata e devo dimostrare di meritare la Serie A. Il Verona è la squadra che più mi ha voluto, ho parlato con il Direttore e il mister prima di arrivare e li ringrazio per la fiducia. Sono qui da una settimana e già mi trovo bene con tutti, i ragazzi sono fantastici».

«Ruolo? Mi piace giocare dietro alla punta o alle punte, è una posizione cercherò di fare il massimo in qualsiasi ruolo. Gioco dietro a tre attaccanti secondo me molto forti come Pazzini, Di Carmine e Tupta. Al di là di tutto l’importante sarà, ovviamente, fare i punti che servono per la salvezza. Coppa Italia? L’eliminazione brucia, perdere non è mai bello. Ma per 60 minuti abbiamo visto una squadra compatta che gioca a ritmi elevati mettendo sotto gli avversari. Poi è arrivato il calo, ma sappiamo su cosa migliorare, su tutti il fatto di non prendere più gol a 30 secondi dalla fine. Serie A? Pensiamo al Bologna, in casa, davanti ai nostri tifosi che già in Coppa hanno risposto presente. Bisognerà giocare da Verona, e il nostro pubblico è anche il nostro dodicesimo uomo in campo. La gara col Bologna va preparata alla perfezione, ripartiamo dai primi 60 minuti con la Cremonese».