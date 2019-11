Verona, Verre: «Primo gol? Indimenticabile, mi fischiavano in 60mila»

Valerio Verre, centrocampista dell’Hellas Verona, ricorda il suo primo gol in Serie A, quando superò su rigore Handanovic a San Siro

Valerio Verre, intervistato da Sky Sport 24, ha rievocato con gioia il suo primo gol in Serie A, realizzato a San Siro contro l’Inter di Handanovic.

«Non lo dimenticherò mai, davanti a 60mila persone che fischiavano e contro un para-rigori come Handanovic. Ho scelto di tirarlo centrale e ho fatto bene. Peccato per la sconfitta, ma guardiamo avanti. Juric è esigente e si vede. Negli allenamenti corriamo tanto, poi in partita facciamo sempre la nostra prestazione contro chiunque. I risultati parlano per noi, ora dobbiamo mantenere questa posizione di classifica».