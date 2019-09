Verso Cagliari-Inter, è ancora ballottaggio tra Vecino e Barella

Come era già successo al debutto con il Lecce a San Siro, Antonio Conte ha un solo dubbio in mezzo al campo

Il grande ex della partita, Barella, dovrebbe iniziare in panchina. Nella sua terra, contro la sua ex squadra e i suoi ex tifosi. Il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare Vecino con Brozovic e Sensi. Però, Barella è pronto a entrare a gara in corso e poter dire la sua contro i rossoblù. Conte si aspetta molto da lui.

Così come crede in lui tutta l’Inter. Inoltre, Conte è stato chiaro in conferenza: Barella è un giocatore propositivo e deve essere consapevole della concorrenza che c’è in una grande squadra.