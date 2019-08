Verso Cagliari-Inter, per la difesa Conte ritrova Godin

Le condizioni di de Vrij sono ancora da accertare. L’olandese ha saltato il Lecce, ma il tecnico nerazzurro avrà l’uruguaiano a disposizione

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. Per la trasferta in Sardegna, contro l’ex Nainggolan ritornato al Cagliari dopo due stagioni a Milano, Conte ritrova Godin in difesa. L’ex giocatore dell’Atletico Madrid, il primo rinforzo di Suning di questa stagione, giocherà al fianco di Skriniar.

Non ci sarà de Vrij, che non ha giocato nemmeno al debutto a San Siro. Al suo posto c’era Ranocchia. Da capire in attacco Sanchez: il cileno difficilmente sarà convocato. Ha pochi allenamenti nelle gambe.